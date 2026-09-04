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Beyaz Saray'dan Göçmen Karşıtı Oyunlar

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Beyaz Saray’ın internet sitesinde göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sınıra duvar inşa edilmesini konu alan çevrimiçi oyunlar yer aldı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sınıra duvar inşa edilmesini konu alan çevrimiçi oyunlar yer aldı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde tanıtılan bu çevrimiçi oyunlardan ikisinde göçmenlerin sınır dışı edilmesine yer verildi.

"Duvarı inşa et" adlı oyunda "sınırın yaklaşanlardan korunması" istenirken, tetris oyununa benzer şekilde üst üste konulan bloklarla güney sınırından gelenlere karşı duvar örülüyor.

"Rio koşusu" adlı oyun ise Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca sınır devriyesi yapılmasını konu alıyor.

Oyunda klasik yılan oyununa benzer şekilde yönlendirilen görevlinin yakaladığı her kişi sınır dışı edilmiş kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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