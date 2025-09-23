Haberler

Beyaz Saray'dan Trump'ın Yürüyen Merdiven Krizine Tepki

Güncelleme:
Beyaz Saray, President Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin durdurulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sözcü Leavitt, eğer bu eylem kasıtlı olarak yapıldıysa, sorumluların işten çıkarılması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin, "kasıtlı yapıldıysa ilgili kişi işten çıkarılmalı" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile eşi Melania Trump'ın sabah karşı karşıya kaldığı duruma ilişkin ABD merkezli X hesabından bir açıklama yaptı.

Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti.

The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürüldü.

