Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu münasebetiyle gittiği Amerika'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki lider, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU ADAMA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Konuşmasında "Bu adama çok saygı duyuyorum" diyen Trump "Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu. Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum" dedi.

ERDOĞAN: FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz. Heybeliada Okulu ilgili ise orada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diyerek görüşmeye ilişkin ipuçları verdi.

"BUNU BİLİYOR OLMANIZ HARİKA"

Erdoğan'ın ardından yeniden söz alan Trump "Bunu yapabiliyor olmamız harika. Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

F-35 VE CAATSA

Trump: F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. : İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump: NATO'nun tamamının Rusya'da vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. Başka konularda da iyi işler yaptılar. NATO'ya silah satıyoruz. Silahla ilgili ticaretimizin çoğunu şuan Ukrayna ile yapıyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.

"ERDOĞAN İLE GAZZE'Yİ KONUŞACAĞIZ"

Trump: Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.

"İSRAİL İLE GAZZE'Yİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Trump: Gazze ile ilgili adımlar atılabilir. Bugün olabilir. Suudi Arabistan'la iyi görüşmelerimiz var. Liderlerle harika görüşmeler yaptık. İsrail ile de görüşeceğiz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Rehineleri kurtarmak istiyoruz. Hepsini şu an almak istiyoruz. ABD'li rehine de var. Hepsini tek defada almak istiyoruz.