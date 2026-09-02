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Beyaz Saray: Trump, Kim ile görüşmeye açık

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Beyaz Saray, ABD'nin Kuzey Kore politikasının değişmediğini ve Başkan Trump'ın Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşmeye açık olduğunu açıkladı. Yetkililer, iki lider arasında zirvenin her an mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikasını koruduğunu ve liderler düzeyindeki temaslara açık olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Yonhap ajansının liderler düzeyinde olası bir ABD- Kuzey Kore zirvesine hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'nda "istikrarı sağlayan" üç zirve gerçekleştirdiğini hatırlatan yetkili, "ABD'nin Kuzey Kore politikası değişmemiştir. Başkan Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açıktır." ifadesini kullandı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Ulusal Meclis'te istihbarat komitesine verilen brifingde, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kim arasındaki olası görüşme) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verilmişti.

Trump ise 19 Ağustos'taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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