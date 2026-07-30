BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer: Ön lisans programlarında daha çok iş var

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Beyaz yakalı mesleklerden ziyade ön lisans programı mezunlarının daha iyi paralar kazanabildiğini belirten Prof. Dr. Özölçer, "Herkes beyaz yakalı olmak istiyor ama öğrencilerin çok iyi işlere girebileceği, çok iyi yerlerde yer alabilecekleri, iyi paralar kazanacakları önlisans programları var. Lütfen onları da tercih etsinler, boş bırakmasınlar. Savaşta herkes general olmuyor, önemli olabilmek yürekli bir er de olabilmek, çok kıymetli. Önlisans programlarında daha çok iş var, daha çok para var" dedi.

Zonguldak'ta BEUN Kariyer Planlama Merkezi bir alışveriş merkezinde üniversite tercihlerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer ile Rehberlik ve Danışma Uzmanı Zuhal Eliçora Ünlü, giriş katta kurulan alanda tercih dönemine ilişkin merak edilenleri ve geleceğin meslekleri üzerine konuşmalar yaptı. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de gazetecilere yaptığı açıklama, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin, üniversitelerin internet sayfalarına, kenti anlatan valilik veya çeşitli internet sitelerini inceleyebileceklerini, imkanları varsa düşündükleri yerlere giderek görmelerinin tercihleri için faydalı olacağını ifade eden Rektör Özölçer, "10 Ağustos'a kadar tercih dönemi başladı. İnşallah herkesin hayalindeki yeri, kazanma şansı olur. Bunun için öncelikle sayın YÖK Başkanımız Erol Özvar'ın da konuşmalarında belirttiği çok güzel bir program, YÖK Atlas var. Onunla birlikte sıralamayı çok kolay halledebiliyorsunuz. Öğrencilere YÖK Atlas'ı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Öğrenciler bir defa sıralamalarına bakacaklar. 1-2 senelik sıralamayı beraber değerlendirerek, kontenjanlarda artma azalma olmuş mu, yeni açılan bölümler var mı, yazdığı yer gelir mi gelmez mi üç aşağı beş yukarı YÖK Atlas'ın yardımıyla da tahmin edebilir. Onun dışında öncelikle sevdiğimiz işi yapmalı, sevdiğimiz yerleri yazmalıyız" diye konuştu.

'SAVAŞTA HERKES GENERAL OLMUYOR, YÜREKLİ BİR ER OLABİLMEK ÇOK KIYMETLİ'

Türkiye'de ve dünyada geçerliliği olan yapay zeka, robotik sistemler, yazılım gibi geleceğin oluşmasında önemli programların da yazılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özölçer, "Yeni yeni mesleklere, tabi hiç eskimeyen geçerliliği hala devam eden meslekler hala var. Bizim açmış olduğumuz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile beraber 2 tane programımız var. Sondaj teknolojisi ve deniz tabanı teknoloji olmak üzere. Herkes beyaz yakalı olmak istiyor ama öğrencilerin çok iyi işlere girebileceği, çok iyi yerlerde yer alabilecekleri, iyi paralar kazanacakları önlisans programları var. Lütfen onları da tercih etsinler, boş bırakmasınlar. Savaşta herkes general olmuyor, önemli olabilmek yürekli bir er de olabilmek, çok kıymetli. Önlisans programlarına daha çok iş var, daha çok para var. Öğrencilerimize tavsiyem meslekle kendilerini ifade etmesinler, yaptıkları işi düzgün yapsınlar, sevdikleri işi yapsınlar" ifadelerini kullandı.

BEUN'un 102 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu, 13 yerleşkesinin tamamının yemyeşil olduğunu, spor dostu kampüs alanında Türkiye'de 4'üncü olduğunu belirten Prof. Dr. Özölçer öğrencilerin hoşuna gidecek ve sosyalleşebilecekleri alanlar olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı