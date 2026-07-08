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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin iki mühendislik programı akredite edildi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (5 yıl) ve Bilgisayar Mühendisliği (2 yıl) bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi. Ayrıca EUR-ACE etiketi almaya hak kazanan bölümler, uluslararası kalite standartlarını karşıladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 5 yıl, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise 2 yıl süreyle Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her iki bölüm de uluslararası mühendislik eğitimi kalite standartlarını belgeleyen EUR-ACE Etiketi almaya hak kazandı.

MÜDEK tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde eğitim programlarının amaç ve çıktıları, akademik kadro yeterliliği, laboratuvar altyapısı, araştırma ve uygulama imkanları, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile sürekli iyileştirme mekanizmaları gibi birçok kriter incelendi.

Akreditasyon kararıyla, söz konusu programların ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığı ve mezunlarının mesleki yeterliliklerinin güvence altına alındığı tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, eğitim faaliyetlerini sürekli geliştirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini bildirdi.

Akreditasyonun eğitim kalitesinin ve güçlü akademik altyapının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Özölçer, her iki bölümün EUR-ACE Etiketi almaya hak kazanmasıyla, başarılarının uluslararası düzeyde de tescillendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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