BEÜ Rektörü ve Çaycuma Belediye Başkanı'ndan Dünya Çevre Günü mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. BEÜ ayrıca engelsiz kampüs sıralamasında ilk 5'te yer aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özölçer, mesajında, çevreyi korumanın yaşamı ve geleceği korumak olduğunu belirtti.

Doğal kaynakların giderek azalması, küresel ısınma, iklimlerin değişmesi gibi sorunların, son yıllarda hem ülke hem de dünya gündemini meşgul eden en önemli konular arasına girdiğini anlatan Özölçer, "Hızla gelişen teknolojinin çevreye verdiği zararlar ve artan dünya nüfusunun doğal kaynakları tüketir hale gelmesi, doğal çevrenin korunması konusunu çok daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bugün ve gelecek kuşaklar için insanca çevrenin geliştirilmesi, toplulukların, girişimlerin ve kuruluşların birlikte sorumluluk yüklenmesini gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kantarcı, mesajında, dünyanın her gün yeni ekolojik felaket yaşadığı, ekolojik sorunların yıkım boyutuna eriştiği zamanda Dünya Çevre Günü'nü kutladıklarına değindi.

İnsan kaynaklı faaliyetler nedeniyle dünyanın döngüsünün değiştiğini, uzun süren kuraklıkların ardından gelen ani yağışlar sellere, su baskınlarına neden olduğunu aktaran Kantarcı, "Oluşan orman yangınları küresel ısınmanın etkisiyle uzun süre söndürülmediği için büyük tahribat ve orman kaybı yaratıyor. Kontrolsüz şekilde çoğalan endüstriyel atıklar, havamızı, suyumuzu, toprağımızı, denizlerimizi kirleterek canlı ölümlerine neden oluyor, biyoçeşitliliği azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak BEÜ engelsiz kampüs sıralamasında ilk 5'te

"Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında 10 biriminin eğitimde ve mekanda erişilebilir olması dolayısıyla ödül almaya hak kazanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), engelsiz bayrak alan Türkiye üniversiteleri arasında 11 bayrakla beşinci sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından"Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni" düzenlendiği belirtildi.

Üniversitenin 4 yeşil ve 7 turuncu bayrak sahibi olduğu aktarılan açıklamada, 11 bayrak ile Türkiye üniversiteleri arasında beşinci sıraya yerleşen üniversitenin "Engelsiz Bayrak Ödülü"nü Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın elinden aldığı ifade edildi.