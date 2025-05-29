Betonu ormana boşalttı, suçüstü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir beton mikseri sürücüsü, ormanlık alana beton boşaltırken suçüstü yakalandı.

Olay, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Elif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, 12 AT 310 plakalı beton mikserini, dere yatağının çevresindeki yeşil alana beton dökerken fark etti. Görüntülerde mikserin yol kenarındaki ormanlık alana beton boşalttığı anlar yer aldı. Çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsü, vatandaşların tepkisine neden oldu.