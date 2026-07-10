Beton mikseri şarampole devrilip alev aldı; o anlar kamerada

BATMAN'da bariyerlere çarpıp şarampole devrildikten sonra alev alan ve ardından yaşanan beton mikserinin sürücüsü A.I. (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza ve ardından yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Batı Raman Bulvarı Balpınar yol ayrımı yakınında meydana geldi. A.I.'nın kontrolünü yitirdiği 72 EF 079 plakalı beton mikseri, bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazanın ardından beton mikserinde yangın çıktı. Bir süre sonra araçta patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.I., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı