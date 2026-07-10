Haberler

Beton mikseri şarampole devrilip alev aldı; o anlar kamerada

Beton mikseri şarampole devrilip alev aldı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bariyerlere çarpıp şarampole devrilen beton mikseri alev aldı, sürücü A.I. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da bariyerlere çarpıp şarampole devrildikten sonra alev alan ve ardından yaşanan beton mikserinin sürücüsü A.I. (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza ve ardından yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Batı Raman Bulvarı Balpınar yol ayrımı yakınında meydana geldi. A.I.'nın kontrolünü yitirdiği 72 EF 079 plakalı beton mikseri, bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazanın ardından beton mikserinde yangın çıktı. Bir süre sonra araçta patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.I., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

10 yıl boyunca ülke yönetti, şimdi sevgilisinin klibinde zıplıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Jayden Oosterwolde'den A Milli Takım iddialarına yanıt

Türk Milli Takımı'nda mı forma giyecek? Oosterwolde'den açıklama
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, adını değiştirdi

Başbakan oğlu adını tek kalemde değiştirdi! Sebebi şaşırttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi: Kıbrıs meselesinde destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı