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Beton mikseri otomobile arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında beton mikseri, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilin barajının şoför bölümüyle birleştiği otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikseri otomobile arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

SİVAS - Beton mikseri otomobile arkadan çarptı, otomobilin barajının şoför bölümüyle birleştiği otomobilde 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Malatya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. 58 DT 983 plakalı beton mikseri bilinmeyen bir nedenle önünde seyretmekte olan 77 AH 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin bagajı adeta şoför bölümüyle birleşti. Arka koltukta oturan Makbule Keskin ve İsmail Bilgin öldü. Araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı Kangal devlet hastanesine kaldırıldı. Mikser sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Üngör - Güncel

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