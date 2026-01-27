Malatya Demokratik Kadın Platformu, eşi tarafından öldürülen Beste Kızılay için eylem yaptı

Malatya Demokratik Kadın Platformu, 9 aylık hamileyken eşi tarafından öldürülen Beste Kızılay için eylem yaptı.

Emeksiz Üst Kavşağı'nda düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan Selda Uçar, geçen yıl 10 Nisan'da 9 aylık hamile Beste Kızılay'ın eşi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

"Söz konusu cinayetin kadınların ve çocukların yaşam hakkına son veren erkek egemen sistemin bir ürünü olduğunu" savunan Uçar, "Kadın platformu olarak söylüyoruz, kadın cinayetleri politiktir, Beste'nin katledilmesi de politiktir. Beste ve bebeği için adalet talebimiz yalnızca bu dava dosyası için sınırlı değildir. Bu talep kadınları ve çocukları şiddete açık hale getiren tüm politikalara karşı bir taleptir. Bizler platform olarak kadınların ve çocukların yaşam hakkı için, adaletin tesis edilmesi için cezasızlık düzenine karşın yarın duruşmada olacağız." ifadelerini kullandı.

Uçar, platform olarak bu davanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.