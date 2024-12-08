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Beşşar Esed'in Şam'dan Uçuşu İddiaları Gündemde

Beşşar Esed'in Şam'dan Uçuşu İddiaları Gündemde
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Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'daki kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Şam-Lazkiye arasındaki uçuş, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam- Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.
Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.
Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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