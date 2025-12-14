Haberler

Adıyaman'da iki ayrı kaza; 7 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Kazalarda yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Eski Besni Ören Yeri çevre yolunda, M.T.K. yönetimindeki 02 DA 533 plakalı otomobil, H.Ö. yönetimindeki 27 AEG 716 plakalı hafif ticari araç ve H.T.'nin kullandığı 02 ABA 973 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cirit Meydan Mahallesi'nde ise M.N.A.'nın kullandığı 02 DC 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü M.N.A., ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
