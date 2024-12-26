Beşiri Halk Kütüphanesi Açılışı Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Halk Kütüphanesi açılışına katıldı

BATMAN - BATMAN-(İHA)- Batman'ın Beşiri ilçelisinde yapılan Beşiri Halk kütüphane açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, gençler kütüphane girişinde çaldıkları Erbaneyle karşılandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde Düzenlenen Halk Kütüphane açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti il başkanı Hüseyin Şansi, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Yeni hizmete giren Beşiri Halk Kütüphanesi toplantı salonunda konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, konuşmada, "Geçtiğimiz tarihi kitaplara, hatıralara baktığımız zaman, çok büyük acılar yaşadık, büyük bir dönemi kapadık. En az iki asırdır büyük zorluklar yaşadık. Uluslararası bir takım çabaların getirmiş olduğu zorlukları tarihte yaşadık. Bugün ise Türkiye çok büyük bir katma değere ulaştı; büyük bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip. Biz bir medeniyet yürüyüşündeyiz. Beşiri Halk Kütüphanesi aslında bu medeniyet yürüyüşünün bir parçası. Bireysel ve tekil olarak sadece ilçe ile alakalı bakarsanız, sadece burayı ilgilendiren bir konu olarak görürsünüz. Ama büyük bir medeniyet yürüyüşünün bir parçası olarak gördüğümüzde, olay çok farklı oluyor" dedi.

Konuşmasının ardından Kütüphane içinde gençlerin söylediği şarkıları dinledi, ardından minik öğrencilere hediye dağıttı.

Program Beşiri kütüphane açılışıyla son buldu.