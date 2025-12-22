Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanması sürüyor

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve bir kısım müştekiler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada söz verilen yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun kardeşi Zülfiye Dolu, 2 yıldır mahkemeye gidip geldiklerini, hayatlarını bu davaya adadıklarını söyledi.

Dolu, sanıkların "bilinçli taksir" suçundan değil, "olası kast" suçundan yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

"Her şey usulüne uygunsa 29 kişi neden öldü?"

Yangında 17 yaşında hayatını kaybeden Efe Demir'in babası Adem Demir ise dosyada adı geçen sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, olayın iş kazası olmadığını vurguladı.

Demir, 20 aydır 12 duruşma yapıldığını, henüz sonuca varılamadığını dile getirerek, "Her şey usulüne uygunsa 29 kişi neden öldü? Benim 17 yaşındaki çocuğumu geri getirebilen varsa getirsin. Bir evlat kolay yetişmiyor. 'Çalışma, ağır gelir.' dedim. 'Baba sen artık 50 yaşına geliyorsun, ben senden para mı isteyeceğim?' diyen bir çocuğun hakkını yerine getirmeyi de mahkeme heyetine bırakıyorum. Geç gelen adalet istemiyoruz, 20 aydır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Bilirkişi heyetinden raporun beklenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 2 Mart 2026'ya erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.