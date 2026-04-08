Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 10'a çıktı
Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.
Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 10 oldu.
Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.