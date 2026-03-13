Beşiktaş'ta metrobüsün motor kısmı alev alev yandı; 60 yolcu tahliye edildi

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yaklaşık 60 yolcunun tahliye edildiği metrobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar oluştu. Öte yandan metrobüsten yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan hareket eden metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine geldiği sırada motor kısmında saat 00.15 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yaklaşık 60 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına da sıçradı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, tahliye edilen yolcular ise başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar oluştu. Öte yandan metrobüsten yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı