Kuruçeşme'deki gece kulübünün kaçak yapıları yıkılıyor

Kuruçeşme'deki gece kulübünün kaçak yapıları yıkılıyor
Güncelleme:
Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimler sonrası kaçak yapıları tespit eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıkım işlemlerine başladı. Yasal süreç sonucunda gece kulübünün kaçak bölümleri yıkıldı.

BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'deki bir gece kulübünün kaçak olduğu belirlenen bölümlerinin yıkımına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi. Kaçak yapılarla ilgili yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından encümen kararıyla kaçak yapılarla ilgili yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi'nde bulunan gece kulübünün önüne gelerek, yıkım işlemine başladı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

