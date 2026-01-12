Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

BEŞİKTAŞ'ta fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, geri manevra yaptığı sırada önce seyir halindeki bir taksiye, ardından park halindeki otomobile ve inşaat halindeki binaya çarparak durabildi. Bir ağacın devrildiği, sürücünün ise hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, geri manevra sırasında önce seyir halindeki bir taksiye ve ağaca, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Araç, inşaat halindeki binaya çarptıktan sonra durabildi.

BİNADA VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle binanın camları ile demir korkuluklarında hasar meydana geldi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.