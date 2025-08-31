İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu
Güncelleme:
Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte yanık ve kesiklerle dolu bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

BELEDİYE PERSONELİ FARK ETTİ

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER VAR

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNidhogg Nors:

AKP Türkiye'si. 86 milyonun yarısının ağır psikolojik sorunları var.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

lan gerzek akp ne ilgisi var nors

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Ülke nereye gidiyor Reis sana ve destekçilerine soruyorlar biz kötüye gittiğini biliyoruz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.Lütfen çin hattı takınız.

yanıt16
yanıt7
Haber YorumlarıNartin Mortinoğlu :

Hiç bir toplum bu kadar bozulamaz. Yaparsa kim yapar?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Akp yapar.

yanıt12
yanıt11
Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

Ahir zaman arkadaslar ben dağ evinde yerleştim sağlıklı ve fitim,zamanında çalıştık iş yatırımlarım var kimseye karışmadan şehre uzak bölgede yaşıyorum önemli olan iyi hissetmek

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebep Gayyıp

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
