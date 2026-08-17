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Beşiktaş, Eyüpspor'u Cerny'nin Golüyle Geçti: 1-0

Beşiktaş, Eyüpspor'u Cerny'nin Golüyle Geçti: 1-0
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin 25. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Konuk ekipte David Costa, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Beşiktaş sezona 3 puanla başlarken, Eyüpspor puansız kaldı. Beşiktaş ikinci haftada Alanyaspor'a konuk olacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Vaclav Cerny'nin kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte David Costa, 68. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 2026-2027 sezonuna 3 puanla başlarken, Eyüpspor ilk haftayı puansız tamamladı.

Beşiktaş, ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
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