Beşiktaş, Eyüpspor'u Cerny'nin Golüyle Geçti: 1-0
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin 25. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Konuk ekipte David Costa, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Beşiktaş sezona 3 puanla başlarken, Eyüpspor puansız kaldı. Beşiktaş ikinci haftada Alanyaspor'a konuk olacak, Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
(İSTANBUL) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Vaclav Cerny'nin kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Konuk ekipte David Costa, 68. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 2026-2027 sezonuna 3 puanla başlarken, Eyüpspor ilk haftayı puansız tamamladı.
Beşiktaş, ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.