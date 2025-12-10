Haberler

Beşiktaş şehitleri Bitlis'te anıldı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polisleri düzenledikleri programla andı.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'ta Çevik Kuvvet polislerine yönelik terör saldırında şehit olan 39 polis için Emniyet Müdürlüğü önünde, kar yağışı altında anma etkinliği düzenlendi. Çevik Kuvvet personeli tarafından hazırlanan anma videosunda, kar yağışı eşliğinde yapılan eğitim görüntüleri de yer aldı. Personelin disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü çalışmaların, şehitlere duyulan saygının ifadesi olduğu belirtildi. Video ile birlikte "10 Aralık şehitlerimiz içimizde, sonsuza kadar bizimle. Emanetleri emin ellerde" mesajı ile paylaşıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı.

