Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi 2-1 Devirdi: 9 Puanla Liderliğe Yürüdü

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki derbide karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe, 26'ncı dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 38'inci dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Ligin 5'inci haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak; Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kaynak: ANKA