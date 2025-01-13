Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevinde 6. yılı olduğunu belirterek, "İkametgahı belli, adresi belli, parti içinde, belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine 'Şirketle ilgili bir soruşturma var' deyip tebligat yaptığınızda, çağrı yaptığınızda gelir ifadesini verir." dedi.

Zeybek, Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akpolat'ın, Altınoluk'ta gözaltına alındığını, ardından İstanbul'a getirildiğini belirterek, "Bir belediye başkan yardımcımız, 2 belediye meclis üyemiz, onun dışında Beltaş çalışanı 5 arkadaşımız da şu anda gözaltında. Beşiktaş Belediyesinde toplam 9 gözaltı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Zeybek, CHP'li belediyeler üzerinde bir algı operasyonu yürütüldüğünü iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç ay önce Esenyurt'la başladı, 1 Kasım tarihinde. Esenyurt'la başlayan süreç, şimdi CHP'nin en başarılı İstanbul'daki belediyelerinden biri olan Beşiktaş Belediyesinin bir şirketiyle ilgili soruşturma dolayısıyla devam ediyor. Rıza Akpolat'ın, Beşiktaş Belediye Başkanımızın görevi süresi içinde bu 6. yılı. İkametgahı belli, adresi belli, parti içinde, belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine 'Şirketle ilgili bir soruşturma var' deyip tebligat yaptığınızda, çağrı yaptığınızda gelir, ifadesini verir. İstanbul'da olmadığının bilindiği bir tarihte, özellikle uzun yoldan getirilme öngörülerek, bu sabaha karşı saat 05.30'da operasyon başlatılıyor."

CHP yönetimi olarak Akpolat'ın tamamen arkasında olduklarını dile getiren Zeybek, yapılmış tüm işlemlerin tamamının mevzuata uygun olduğunu savundu.

Zeybek, "Buradan bir aklanmayla birlikte Beşiktaş Belediye Başkanımızın görevine döneceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le dijital ortamda bir toplantı gerçekleştireceklerini aktaran Zeybek, toplantının ardından mücadelelerine ilişkin izleyecekleri yol ve yöntemi basın mensuplarıyla paylaşacaklarını bildirdi.

- "Hukuk komisyonu süreci titizlikle takip ediyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bugün bir şafak operasyonuyla uyandıklarını söyledi.

Akpolat'ın dün babasını ziyaret etmek için şehir dışına çıktığını belirten Çelik, oluşturdukları hukuk komisyonunun süreci titizlikle takip ettiğini, CHP Genel Başkanı Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da iletişim halinde olduklarını anlattı.

Basın açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bazı parti meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ile parti yöneticileri de yer aldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 39 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Akpolat'ın evinde ve makam odasında polis ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.

Polis ekiplerinin, hakkında soruşturma başlatılan 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.