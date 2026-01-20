Haberler

Belediye başkanı, odasına giren kargayı besledi

Belediye başkanı, odasına giren kargayı besledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, şantiye odasına konan kargaya ekmek vererek ilginç bir dostluk anı yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

TRABZON'da Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, şantiye odasının penceresine konarak içeri giren kargaya ekmek verdi. Ekmeği yiyen karga, bir süre sonra uçup gözden kaybolurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'in şantiye ziyaretinde odasının penceresine karga kondu. Başkan Erdem'in, 'Gel, üşüdün mü?' diyerek seslendiği karga içeri girdi. Karga içeri girerek, masa üzerindeki kağıtları koparmaya çalıştı. Erdem, 'Sana mama vereceğim, buraya gel' diyerek seslendiği kargaya ekmek verdi. Bir süre sonra karga uçarak odadan çıkıp, gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın