Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı
Su baskını olan alt geçit Suyun içine giren personelin çalışması Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu.
Su baskını olan alt geçit
Suyun içine giren personelin çalışması
Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu. Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.
AA / İbrahim Saykılı - Güncel