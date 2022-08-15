Haber : Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı

Su baskını olan alt geçit Suyun içine giren personelin çalışması Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu.

Su baskını olan alt geçit

Suyun içine giren personelin çalışması

Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu. Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

su baskını Beşevler Ankara Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title