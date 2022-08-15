Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı Su baskını olan alt geçit Suyun içine giren personelin çalışması Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu. Su baskını olan alt geçit Suyun içine giren personelin çalışması Sudan geçmeye çalışan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu. Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Güncel AA / İbrahim Saykılı su baskını Beşevler Ankara Sudan Güncel Haberler

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