Bes'ten 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanlarına 'Performans' Uygulamasına Tepki: "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde de Şirket Yönetimi Mantığı...

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreteri Aziz Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerine ‘performans değerlendirmesi’ uygulanmasına tepki göstererek, “Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi en gerekli ve hayati kamu hizmeti sunan 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüklerinde de şirket yönetimi mantığı devam etmektedir” dedi. Personel yetersizliğine de dikkat çeken Özkan, “Kağıt üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne personel alımı yapılıyor görünse de müdürlüğün birçok personeli başta YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), valilik ve kaymakamlıklarda geçici görevlidir. Bakanlığınızın defaatle 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinin başka kurumlarda geçici görevlendirilmemesi hususunda talimat olmasına rağmen bu talimatlar dikkate alınmamakta, konusu vatandaşın can ve mal güvenliği olan bir kurumda personel yetersizliği yaşanmaktadır” diye konuştu.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreteri Aziz Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerine 'performans değerlendirmesi' uygulanmasına tepki göstererek, "Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi en gerekli ve hayati kamu hizmeti sunan 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüklerinde de şirket yönetimi mantığı devam etmektedir" dedi. Personel yetersizliğine de dikkat çeken Özkan, "Kağıt üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne personel alımı yapılıyor görünse de müdürlüğün birçok personeli başta YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), valilik ve kaymakamlıklarda geçici görevlidir. Bakanlığınızın defaatle 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinin başka kurumlarda geçici görevlendirilmemesi hususunda talimat olmasına rağmen bu talimatlar dikkate alınmamakta, konusu vatandaşın can ve mal güvenliği olan bir kurumda personel yetersizliği yaşanmaktadır" diye konuştu.

BES, 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerine yönelik "performans dayatmasına" karşı bugün Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Konuya ilişkin açıklamayı okuyan BES Genel Sekreteri Aziz Özkan, şunları kaydetti:

"112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE DE ŞİRKET YÖNETİMİ MANTIĞI DEVAM ETMEKTE"

"Büro Emekçileri Sendikası olarak 2003 yılından beri 5018 sayılı yasa ile yürürlüğe konulan performans değerlendirmelerine bilimsel olmadığı için karşı çıkıyoruz. Performans değerlendirmeleri için gerçekçi olmayan hedefler belirlediğinde; emekçilerin kendilerini haksız yere yargılanmış hissetmelerine veya alınganlık göstermelerine yol açabileceği için, emekçilerin birbirlerini değerlendirmesi ya da sadece amirlerinin değerlendirmesi durumunda her zaman personeller arası çatışma potansiyeli olduğu için, iyi bir şekilde yönetilmezse, performans değerlendirmesi bu nedenle arkadaşlar arasında gerginlik yaratabileceği ve morali düşürebileceği için karşı çıkmıştık. Fakat bugün tüm kamu kurumlarında olduğu gibi en gerekli ve hayati kamu hizmeti sunan 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüklerinde de şirket yönetimi mantığı devam etmektedir.

"HİZMET BİNALARI FİZİKİ OLARAK YETERSİZ OLUP İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL SAYISININ GEREKTİRDİĞİ ÇALIŞMA VE DİNLENME ORTAMINI KARŞILAMAKTAN UZAK"

İçişleri Bakanlığına bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 27 Temmuz 2023 tarihinde 'Çağrı Karşılama Performansları' konulu yazısıyla Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine yazı yazarak çağrı performanslarının yeterli olmadığı ve vardiya düzenlemesi, mola ve izin planlamalarının çağrı yoğunluğu ve personel sayısına göre düzenlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Çalışma performansı; personellerin çalışma disipliniyle ilgili olduğu kadar, iş ortamının fiziki koşulları, personel sayısı ve iş yerlerindeki çalışma barışıyla da ilgilidir. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binaları fiziki olarak yetersiz olup ihtiyaç duyulan personel sayısının gerektirdiği çalışma ve dinlenme ortamını karşılamaktan uzaktır. Çalışanlar birçok farklı kurumun çağrı birimiyle aynı dar mekanlarda seslerin birbirine karıştığı ve çok fazla bilgisayar kasa fanının yarattığı bitmeyen bir uğultunun olduğu bir ortamda çalışmaktadırlar. Kullanılan programda zaman zaman çökmeler, çağrı aktarmalarda veri kayıpları yaşanmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri çeşitli meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Yıpratıcı değişken uyku saatleri, işitme, boğaz ses rahatsızlıkları, uzun saatler sabit hareketsiz oturmaktan kaynaklı fizyolojik ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları yaşanmaktadır. Özellikle gece vardiyalarında yemek ihtiyacı karşılanmamakta, ihtiyaç kurum dışından siparişlerle sağlıksız bir şekilde karşılanmaktadır.

"MÜDÜRLER KENDİ PERSONELLERİYLE DİĞER KURUM PERSONELLERİ ARASINDA KALMAKTA VE YIPRANMAKTADIR"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü teşkilat yapısı diğer bakanlık ve müdürlüklerin personelleri üzerinde müdürlere bir yetki vermemekte, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü idari olarak diğer kurum personellerini yönetememekte ve yaptırım gücü de bulunmamaktadır. İdari anlamda ortaya çıkan bu boşluk, birimler arasında yaşanan sorunlarda müdürlerin gücü yettiği kendi personelleri üzerinden sorun çözmeye çalıştığı bir durum yaratmaktadır. Müdürler kendi personelleriyle diğer kurum personelleri arasında kalmakta ve yıpranmaktadır. Diğer kurum çağrı yönlendirici personellerinin çağrı karşılayıcıların görev tanımlarının dışında talepleri sürekli tartışma yaratmaktadır. Mobbing, psikolojik ve hatta fiziki şiddete varan olaylarda tutanaklar tutulmasına, şikayetler edilmesine rağmen sorunlu personellerin kendi kurumları tarafından korunduğu, geçtik cezai yaptırımlar uygulanmasını basit bir yer değişikliği yoluna bile gidilmediği görülmektedir.

"KONUSU VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLAN BİR KURUMDA PERSONEL YETERSİZLİĞİ YAŞANMAKTADIR"

Diğer kurum çağrı yönlendirici personellerinin sayısının yeterli olmaması yığılmaya sebep olmakta, vatandaşın telefonu kapatıp 112 Acil Çağrı Merkezini tekrar aramasına ve çağrı alıcı personellere hakarete varan tepkiler göstermesine sebep olmaktadır. Kağıt üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne personel alımı yapılıyor görünse de müdürlüğün birçok personeli başta YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), valilik ve kaymakamlıklarda geçici görevlidir. Bakanlığınızın defaatle 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinin başka kurumlarda geçici görevlendirilmemesi hususunda talimatı olmasına rağmen bu talimatlar dikkate alınmamakta, konusu vatandaşın can ve mal güvenliği olan bir kurumda personel yetersizliği yaşanmaktadır. Bu sorunlar ışığında personellerin sağlıklı bir iş ortamına kavuşması, verimlerinin artması ve vatandaşın yeterli bir hizmet alması adına taleplerimizi buradan iletiyoruz. 112 Acil Servisinde çalışan tüm büro emekçilerinin sorunlarını, BES olarak buradan kamuoyuna duyurmaya devam etmekteyiz."