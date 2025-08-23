Berlin Hayvanat Bahçesi'nde İkiz Panda Leni ve Lotti'nin İlk Doğum Günü Kutlandı

BERLİN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde panda ikizleri Leni (üstte) ve Lotti (sol altta), anneleri Meng Meng ile birlikte görülüyor, 22 Ağustos 2025.

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin panda bölümünde cuma günü ikiz pandalar Leni ve Lotti'nin ilk yaş günü kutlandı. Kutlama, parlak kırmızı "1" baskısı, pancar ve havuç suyu ile hazırlanan renkli dondurma atıştırmalıkları ve doğum günü mumu için bambu çubuğu gibi detaylarla renklendirildi.

22 Ağustos 2024 doğumlu olan Leni ve Lotti, Çincede Meng Hao ve Meng Tian olarak biliniyor ve Almanya'da doğan ikinci ikiz dev panda çifti olma özelliğine sahip. Ailelerinin ebeveynleri Meng Meng ve Jiao Qing, 2017 yılında Çin'in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nden Berlin'e getirilmişti. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)