Berlin'de Elektrik Hatlarındaki Yangın 45.000 Haneyi Elektriksiz Bıraktı

BERLİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun kar yağışı etkili olurken, cumartesi sabahından itibaren yaklaşık 45.000 haneyi etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin, Teltow Kanalı üzerinde elektrik kablolarının geçtiği bir köprüde çıkan yangından kaynaklandığı belirtildi.

Şebeke işletmecisi Stromnetz Berlin, yangının birden fazla elektrik kablosuna zarar verdiğini ve Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee ve Lichterfelde mahallelerindeki yaklaşık 45.000 konut ve 2.200 ticari müşterinin kesintiden etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Alman medyası, polis ve itfaiyenin bölgede geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü bildirdi. Onarım çalışmalarının uzun sürebileceği belirtilirken, polisin olayı kundaklama şüphesiyle soruşturduğu ifade edildi.

Şirket internet sitesinde yaptığı duyuruda, tüm müşterilere elektriğin tamamen yeniden sağlanmasının perşembe günü öğleden sonraya kadar mümkün olmayabileceğini kaydetti.