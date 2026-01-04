Haberler

Berlin'de Elektrik Hatlarındaki Yangın 45.000 Haneyi Elektriksiz Bıraktı

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin şehrinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, 45.000 haneyi etkiledi. Kesintinin nedeni, elektrik kablolarının geçtiği bir köprüde çıkan yangın olarak belirlendi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, elektrik kesintisinin giderilmesi için onarımların uzun sürebileceği ifade edildi.

BERLİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun kar yağışı etkili olurken, cumartesi sabahından itibaren yaklaşık 45.000 haneyi etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin, Teltow Kanalı üzerinde elektrik kablolarının geçtiği bir köprüde çıkan yangından kaynaklandığı belirtildi.

Şebeke işletmecisi Stromnetz Berlin, yangının birden fazla elektrik kablosuna zarar verdiğini ve Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee ve Lichterfelde mahallelerindeki yaklaşık 45.000 konut ve 2.200 ticari müşterinin kesintiden etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Alman medyası, polis ve itfaiyenin bölgede geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü bildirdi. Onarım çalışmalarının uzun sürebileceği belirtilirken, polisin olayı kundaklama şüphesiyle soruşturduğu ifade edildi.

Şirket internet sitesinde yaptığı duyuruda, tüm müşterilere elektriğin tamamen yeniden sağlanmasının perşembe günü öğleden sonraya kadar mümkün olmayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
