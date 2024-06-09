Berlin'de Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Türk kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve diplomatlar katıldı.

Etkinlikte, misafirlere Türk kahvaltısı ikram edildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en meşhur mutfaklarından birine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'ye giden herkesin, farklı turistik yerlerde Türk yemeklerini, lezzetini tattığına işaret eden Şen, "Türkiye'de kahvaltı kültürü çok önemli bir yere sahip. Kahvaltı bizim için belki de günün en önemli öğünüdür diyebiliriz. Hafta sonları da ailelerimizle veya yakın arkadaşlarımızla birlikte kahvaltı yaparız." dedi.