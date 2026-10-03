Berlin'de silahlanma ve zorunlu askerlik karşıtı gösteride 2 kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yapıldı.

Çeşitli grupların oluşturduğu bir inisiyatifin çağrısıyla "Silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır-Barış, demokratik haklar ve sosyal güvenlik" sloganıyla tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önünde toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Filistin destekçilerinin de katıldığı gösteride, "Almanya soykırımda suç ortağıdır", "2026-İsrail Gazze'de uçurtmaları yasaklıyor, Almanya kelimeleri", "Namibya, Auschwitz, Gazze-Almanya Lahey'e", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Savaşı değil, barışı kazanalım", "Sağlık sistemi için, öldürme sistemi için değil", "Kışlalar yerine hastaneler", "Gençler savaşa karşı", "Silahsızlanma, iklim ve çevreyi koruma için para ayırın", "Savaş için silahlar yerine mahallemiz için para" ve "Barış diyorlar savaşa hazırlanıyorlar" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, 2 kişi gözaltına alındı.

Berlin polisi, gösteriye 5 bin 800 kişinin katıldığını ifade ederken, organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA