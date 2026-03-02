Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağının Berlin'de koruma altına alınması protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu'nun 'Wings of Zion' uçağının Berlin'de koruma altına alınması, yaklaşık 250 kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Netanyahu'ya ve İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan "Wings of Zion" (Siyon'un Kanatları) adlı devlet uçağının koruma önlemi olarak Berlin Brandenburg Havalimanı'nda bekletilmesi protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 250 kişi, "Netanyahu Berlin'de mi? Şeffaflık ve tutarlılık istiyoruz" başlıklı bir gösteri düzenleyerek Netanyahu'nun uçağının başkent Berlin'de koruma altına alınmasını protesto etti.

İran ve Filistin bayrakları açan göstericiler, İran ve Lübnan'a yapılan ABD ve İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında da bulundu.

Uçak, 28 Şubat'ta havalimanına indi

Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu uçağın 28 Şubat akşamı Berlin Brandenburg Havalimanı'na indiğini ancak içinde hiçbir İsrail hükümet yetkilisinin bulunmadığını belirtti.

"İsrail hükümeti bu uçağı burada park edip edemeyeceğini sordu. Bu talebi memnuniyetle kabul ettik." diyen Kornelius, uçağın Berlin'e vardığında sadece uçuş ekibinin bulunduğunu da sözlerine ekledi."

"Soykırıma Karşı Hukukçular" adlı oluşum, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Yargıtay Başsavcısı ve Berlin'deki Başsavcı ile iletişime geçerek, uluslararası tutuklama emriyle aranan savaş suçu zanlısı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu uçakta bulunup bulunmadığını ve bu durumda kendisini tutuklayıp iade etme yükümlülüğünün doğup doğmadığını sorduklarını bildirdi."

Açıklamada, soruya cevap verme süresinin iki hafta olduğu, cevap gelmemesi durumunda ise başka yasal adımların atılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz

Trump, bu hatayı yaparsa savaş yıllarca sürer: İhtimali dışlamıyoruz