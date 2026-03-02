İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağının Berlin'de koruma altına alınması protesto edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan "Wings of Zion" (Siyon'un Kanatları) adlı devlet uçağının koruma önlemi olarak Berlin Brandenburg Havalimanı'nda bekletilmesi protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 250 kişi, "Netanyahu Berlin'de mi? Şeffaflık ve tutarlılık istiyoruz" başlıklı bir gösteri düzenleyerek Netanyahu'nun uçağının başkent Berlin'de koruma altına alınmasını protesto etti.

İran ve Filistin bayrakları açan göstericiler, İran ve Lübnan'a yapılan ABD ve İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında da bulundu.

Uçak, 28 Şubat'ta havalimanına indi

Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu uçağın 28 Şubat akşamı Berlin Brandenburg Havalimanı'na indiğini ancak içinde hiçbir İsrail hükümet yetkilisinin bulunmadığını belirtti.

"İsrail hükümeti bu uçağı burada park edip edemeyeceğini sordu. Bu talebi memnuniyetle kabul ettik." diyen Kornelius, uçağın Berlin'e vardığında sadece uçuş ekibinin bulunduğunu da sözlerine ekledi."

"Soykırıma Karşı Hukukçular" adlı oluşum, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Yargıtay Başsavcısı ve Berlin'deki Başsavcı ile iletişime geçerek, uluslararası tutuklama emriyle aranan savaş suçu zanlısı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu uçakta bulunup bulunmadığını ve bu durumda kendisini tutuklayıp iade etme yükümlülüğünün doğup doğmadığını sorduklarını bildirdi."

Açıklamada, soruya cevap verme süresinin iki hafta olduğu, cevap gelmemesi durumunda ise başka yasal adımların atılacağı kaydedildi.