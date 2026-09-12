Berlin'de, Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş ve dayanışma eylemi düzenlendi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş ve dayanışma eylemi düzenlendi.
Berlin'in Kreuzberg semtindeki Oranienplatz'ta bir araya gelen göstericiler, Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adalet karşısında hesap vermesini isteyen sloganlar attı.
"Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Katliamı durdurun" ve "Lübnan'a dokunmayın" çağrılarının öne çıktığı eylemde, Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.