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Berlin'de polis Filistin'e destek gösterisinde bulunanlara müdahale etti

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen kalabalığa polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlara, polis müdahalede bulundu.

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'i protesto etmek için Berlin'in Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, daha sonra yürüyüşe geçti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm suçtur", "Gazze'ye özgürlük", "Netanyahu terörist", "Çocuk katili İsrail", "İntifada direnişi, uzun yaşasın intifada", "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Alman parası ve Alman silahları dünyada cinayet işliyor" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında bulunan Rosenthaler Meydanı'nda kısa süre caddede oturan göstericiler, Filistin'de İsrail tarafından öldürülenleri andı.

Daha sonra yeniden yürüyüşe geçen göstericilere polis, Tor Caddesi üzerinde müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösteriyi burada sonlandırdı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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