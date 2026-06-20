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Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin destek gösterisinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları protesto edildi. Göstericiler 'Gazze'ye özgürlük' ve 'soykırımı durdurun' sloganları attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a karşı saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg semtinde bulunan Oranien Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesine doğru yürüdü.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına da tepki gösterilen eylemde, "Gazze'ye özgürlük", "Filistin özgür olana kadar özgür Filistin", "İşgale son verin", " ( Almanya Başbakanı Friedrich) Merz neredesin, çocuklar öldürülüyor", "İsrail bombalıyor Almanya destekliyor", "Bu savaş değil, bu bir soykırımdır" ve "Çocuk katili İsrail" sloganları atıldı.

Göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde, "Soykırımı durdurun", "Gazze ateş altında" ve "Soykırım" yazan dövizler ile İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Pannier ve Sonnenallee caddelerinin kesiştiği bölgede sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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