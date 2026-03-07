Haberler

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin ile dayanışma amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, İsrail'e silah sağlanmasına karşı çıkarak savaş suçu işleyenlerin yargılanmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda çok sayıda kişi Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'e silah sağlanmasını protesto etmek ve savaş suçu işleyenlerin mahkemeye çıkarılması için toplandı.

İsrail ve İsrail'e silah sağlayan Almanya aleyhine sloganların atıldığı eylemde Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor", "Almanya'nın sessizliği soykırıma ortaklıktır" ve "İşgali durdurun, soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Bazı göstericiler ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto ederek üzerinde "İran'dan elinizi çekin" yazan dövizler taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, en az iki göstericiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kaybedene çok yazık oldu
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!

Bu dönemin en popüler isminden dünyaya mesaj var
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı