Berlin'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Üniversite Binası Polis Tarafından Boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek vermek için eylem yaptığı Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi binası, polis tarafından boşaltıldı.

Mitte ilçesinde Friedrichstrasse metro istasyonu yakınlarında bulunan Sosyal Bilimler Fakültesinde dün Filistin'e destek eylemi başlatan öğrenciler, bugün aralarında Humboldt Üniversitesi Başkanı Julia von Blumenthal'ın da bulunduğu öğretim üyeleri ile binada bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Öğrenciler eylem için verilen sürenin uzatılması için üniversite yönetimiyle müzakere yaptı.

Eylem yapmak için verilen sürenin dolmasının ardından bazı öğrenciler kendi isteğiyle gruplar halinde dışarı çıkarak kimlik tespiti için polis kontrol noktasına götürüldü. Birçok öğrenci ise binada eylemi sürdü.

Daha sonra polis, talimat geldiğini belirterek fakülte binasını boşaltmaya başlayacağını açıkladı. Binaya giren polis asılan pankartları söktü ve öğrencileri tek tek dışarı çıkararak gözaltına aldı. Bazı öğrencilere kelepçe takıldığı da görüldü.

Blumenthal gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle mutabakata varılamamış olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, öğrencilerle girdiği diyalog ile iyi bir adım atıldığı izlenimi edindiğini ifade etti.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner'e işaret eden Blumenthal, eylemi sonlandırma talimatının "en yukarıdan geldiğini ve bu talimatı yerine getirdiğini" aktardı.

Blumenthal, eyleme "müsamaha" gösterildiği için öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını kaydetti.

Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda öğrenci binanın yakınında toplanarak sloganlar attı. Burada polis ile göstericiler arasında ara ara arbede yaşandı ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Öğrenciler dün Humboldt Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem başlatmış, binanın dış cephesine üzerinde "Özgür Filistin" yazan pankart asmıştı.

Binanın boşaltılmaması, öğrencilerin eylemine destek verilmesi ve üniversite yönetiminin Gazze'deki soykırımı kabul ettiğine dair bir açıklama yapması gibi talepleri bulunan öğrenciler, Blumenthal'ın görüşme teklifini kabul etmişti.

Blumenthal öğrencilerle görüştükten sonra Humboldt Üniversitesinden eyleme bugün (Perşembe) 18.00'e kadar müsamaha gösterileceği açıklaması yapılmıştı.