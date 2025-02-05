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Berlin'de Filistin destekçileri Trump'ın açıkladığı 'planı' protesto etti

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Berlin'de bir araya gelen Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

"SÜRGÜNE HAYIR"

Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti. Filistin bayraklarının yanı sıra üstünde "Sürgüne hayır", "Filistin bizim ülkemiz", "Batı Şeria'ya karşı saldırganlığı durdurun", "Direnmek meşru bir haktır" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı.

"FİLİSTİNLİLER GAZZE'DE KALACAKLAR"

Göstericilerden İbrahim İbrahim,Filistinlilerin, Filistin'den kovulmaya yönelik tüm planlara karşı mücadele edeceğini ve ülkelerinde kalacağını söyleyerek; "Aynı şekilde Gazze'deki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den çıkıp Mısır'a gitmeyi reddetti. Buna karşı mücadele edecekler ve Filistin'i özgürleştirmek için Gazze'de kalacaklar " diye konuştu.

Göstericilerden Abed Derviş de Trump'ın normal bir insan olmadığını, normal insanların böyle şeyler düşünmediğini belirtti. Derviş, "Normal insan olarak Gazze üzerine düşünmek yerine önce Florida'yı düşünsün. Gazze'deki insanları bir yerlere sürgün etmek yerine ilk önce Florida'daki insanların güvenliğini sağlasın." ifadelerini kullandı.


Berlin'de Filistin destekçileri Trump'ın açıkladığı 'planı' protesto etti
Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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