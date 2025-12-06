Haberler

Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Kreuzberg semtine yürüdü. Polisin sert müdahalesi sonucu birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi gerçekleştirildi.

Neukölln belediye binası önünde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan yüzlerce kişi, daha sonra Herrmann Meydanı üzerinden Kreuzberg semtine doğru yürüdü.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", " İsrail'e silah verilmesin" ve "Almanya ellerini Filistin kanıyla lekeliyor" yazan dövizler taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polisten göstericilere sert müdahale

Geniş güvenlik önlemi alan polis yürüyüş sırasında birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüşün son bulduğu Skalitzer ile Manteuffel caddelerinin kesiştiği bölgede polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Protestocular burada kelepçe takılarak gözaltına alınan siyahi bir göstericinin polis aracında güvenlik görevlisinin darbelerine maruz kalmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
500
