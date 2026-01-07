Berlin karanlığa gömülürken belediye başkanı tenis kortundaymış

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Lichterfelde Elektrik Santrali'ne yönelik sabotaj saldırısı sonrası yaşanan enerji krizi, siyasi bir skandala dönüştü. Kent kış ortasında karanlık ve soğuğa teslim olmuşken, Büyükşehir Belediye Başkanı Kai Wegner'in krizin ilk saatlerinde tenis kortunda olduğu ortaya çıktı.

"KAFAMI BOŞALTIYORDUM" SAVUNMASI ÖFKEYİ ARTIRDI

Kamu yayıncısı RBB'nin ortaya çıkardığı bilgilere göre Wegner, 50 bin hanenin elektriksiz kaldığı 3 Ocak günü saat 13.00 ile 14.00 arasında tenis oynadı. Olayın ortaya çıkması üzerine Welt TV'ye açıklama yapan Wegner, kortta olduğunu doğrulayarak "Kafamı boşaltmak için tenis oynadım, telefonum yanımdaydı" diyerek kendini savundu. Ancak bu açıklama, evlerinde ısıtma olmadan günlerce bekleyen Berlinlilerin öfkesini dindirmedi.

KENDİ AĞZIYLA YAKALANDI: OFİSE KAPANDIM DEMİŞTİ

Skandalın en çok tepki çeken kısmı ise Wegner'in daha önceki beyanları oldu. 4 Ocak'ta kameralar karşısına geçen Belediye Başkanı, kesintinin ilk günü evine ve ofisine kapandığını, kapıları kapatarak tüm gün telefon başında kriz koordinasyonu yaptığını iddia etmişti. Tenis görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Wegner'in kamuoyuna yalan söylediği tescillenmiş oldu.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Sosyal Demokrat Parti (SPD) eyalet başbakan adayı Steffen Krach,duruma çok sert tepki gösterdi. Krach, "Berlinlilere yalan söylemesi mi daha kötü, yoksa on yılların en ağır enerji krizinde halkla olmak yerine tenis oynaması mı? Karar veremiyorum," ifadelerini kullandı.

YAŞLI BİR KADIN ÖLÜ BULUNDU

Krizin insani boyutu ise bugün gelen acı haberle derinleşti. Emniyet Müdür Yardımcısı Marco Langner, kesintiden etkilenen bölgede yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç bir kadının evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Yaşlı kadının ölümünün soğuğa bağlı bir düşme mi yoksa genel sağlık durumundan mı kaynaklandığının belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

5 GÜN SONRA ELEKTRİK VERİLEBİLDİ

Stromnetz Berlin, sabotajın ardından beşinci günün sonunda bugün kentin tamamına yeniden elektrik sağlanabildiğini duyurdu. Berlinliler İkinci Dünya Savaşı sonrası en ağır mağduriyetlerden birini yaşarken, Wegner'in kriz yönetimindeki tutumu Berlin siyasetinde uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.