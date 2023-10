- Berlin'de, Cumhuriyeti'nin 100. yılı dün coşkuyla kutlandı

BERLİN - Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyeti'n kuruluşunun 100. yılı Türkiye'de kutlandığı gibi yurtdışı temsilciliklerinde de kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde dün, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi ve ardından İstanbul Senfoni Orkestrası bir konser verdi. Berlin Büyükelçiliği'nin Filarmoni Salonu'nda organize ettiği kutlama töreninde, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, misafirleri karşılayarak tek tek selamladı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte davetlilere yiyecek, içecek ve tatlı ikramı yapıldı.

Geniş çaplı bir katılım oldu

Berlin Filarmonisi'nde gerçekleştirilen 100. yıl kutlamasına, Almanya'da yaşayan Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek ve çeşitli kurumların temsilcileri, Berlin'de bulunan bazı yabancı ülke büyükelçileri ve sivil/askeri yurtdışı temsilcileri katıldı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, salonda yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına gelmesinin herkes için büyük onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak istediklerini söyleyen Şen " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bugün Berlin'de Filarmoni binasında kutluyoruz. İstanbul Senfoni Orkestrası'nı bu etkinliğimiz için kazandık. Türkiye Turizm Bakanlığımız orkestrayı görevlendirdi. 100. yıl sevincimizi burada daha büyük bir grupla, hem kendi insanımızla, hem de diğer ordu mensuplarıyla, büyükelçilerle ve Alman devlet görevlileriyle, Alman siyasetinin temsilcileriyle birlikte kutlamak istedik. Bu akşam çok güzel bir akşam, hepimiz coşkuyla, büyük bir mutlulukla Türkiye Cumhuriyetinin 100. yaşını kutluyoruz" dedi.

"Bizim devlet geleneğimiz Cumhuriyetle başlamadı"

Devletimizin kapsayıcı, kollayıcı bir geleneğe sahip olduğuna değinen Büyükelçi Şen, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, köklü bir devlet. Bizim devlet geleneğimiz cumhuriyetle başlamadı. Binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bizim devletimiz her zaman kendi içinde yaşayan vatandaşlarını olduğu gibi, kendi ülkesinin toprakları dışında yaşayan vatandaşları, soydaşları, hatta akraba toplulukları için her zaman bir güven kaynağı olmuştur. Vatandan ayrı yaşayan, Avrupa'da kök salan vatandaşlarımız ve artık vatandaşlıktan çıkıp Alman vatandaşlığına geçen insanlarımız için bizler her zaman onların yanındayız. Almanya'daki büyükelçiliğimiz ve 14 başkonsolosluğumuzla birlikte onlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Onların da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını biliyoruz. Almanya'da birçok yerde farklı etkinlikler yapıldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Resepsiyonun ardından katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Birlikte okunan İstiklal Marşı'nın ardından, Alman milli marşı çalındı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili yayınladığı mesaj okundu.

"Bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim"

Açılış konuşması yapan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, konuşmasına "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" diyerek başladı. Şen, konuşmasının devamında, "Türk milleti bundan 100 önce Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde "Bağımsızlık anca milletin azmiyle mümkündür ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Böylece yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden çağdaş ilkelere dayanan, modern bir ulus devlet doğmuştur. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim ve bu bayramı sizlerle kutlamaktan büyün onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen'in konuşmasının ardından sahne alan İstanbul Senfoni Orkestrası, ünlü orkestra şefi Howard Griffiths'in eşliğinde sırasıyla Ferit Tüzün, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, W.A. Mozart ve D. Shostakovich'in eserlerini icra ederken Can Çakmur da piyanosuyla orkestraya eşlik etti.

Berlin'in en büyük Filarmonisi'nde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti 100. Yüzyıl kutlamalarına yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı.