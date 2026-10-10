Berlin'de binlerce kişi Merz hükümetine karşı gösteri düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.

"M1llion Projesi (Projekt M1llion)" inisiyatifinin çağrısıyla binlerce kişi tarihi Brandenburg Kapısı'nın yanındaki 18 Mart Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, " ( Almanya Başbakanı Friedrich) Merz gitmeli" ve "Halk biziz" sloganları attı.

Hükümetin politikalarının eleştirildiği gösteride, Almanya bayrakları ve üzerinde "İstifa, Merz için küçük, Almanya için büyük adım", "Merz Ukrayna'nın başbakanı ve kendi halkına ihanet eden başbakan", "Silahlanmayı ve silah tedarikini durdurun", "Bilgisi olmayanlar bizi yönetmek istiyor, bunun için gösteri yapıyoruz", "Rusya ile barış", "Hükümet faaliyet yapıyor, biz acı çekiyoruz" ve "Bu hükümet Almanya için utanç verici" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

"Projekt M1llion" inisiyatifinin talepleri arasında hükümetin hemen istifa etmesi, İsviçre'deki gibi doğrudan demokrasi sisteminin getirilmesi, sağlık reformunun durdurulması, kamu yayıncılığı için alınan ücretlerin ve karbondioksit vergisinin kaldırılması ile Almanya'nın enerji güvenliğinin tüm yönleriyle gerçekçi bir şekilde analiz edilmesi yer alıyor.

Gösteriye katılan Patrick Röbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin politikası ile genel olarak dünyada ve Avrupa'da izlenen politikayı artık kabul etmediği için gösteriye katıldığını belirterek, "Çünkü bizde halk ön planda durmuyor, her şeyde sadece silahlanma, bencillik ve kibir temel alınıyor. Burada görüşümü ortaya koymak ve aktif olarak buna katılmak istiyorum." dedi.

Röbel, doğrudan demokrasi ve insanların söz hakkına sahip olmasını istediğini anlatarak, "Avronun yürürlüğe girmesinde hiçbir etkimiz olmadı, söz sahibi değildik. Askerlik gibi önemli yasalarda halk göz ardı edildi ve partiler karar verdi. Bütün bunlardan artık memnun değilim." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Katherina adlı gösterici de ülkedeki durumun felaket olduğunu aktararak, "İster eğitim sistemi, ister bakım hizmetleri olsun, bu ülkeyi emekliler inşa etti. Bunlar burada yaşamayı hak ediyorlar. Ancak hiçbir şey alamıyorlar. Bu yüzden gösteriye katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katherina, neyi talep ettiğine ilişkin soruya da "Hükümetin gitmesini, erken seçimi ve her şeyin daha adil olmasını. Daha adil olması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA