Berkay Melikoğlu'nun Ailesi Adalet Arıyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 3 Mart'ta bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Berkay Melikoğlu'nun (17) ailesi, basın açıklaması yaptı. Acılı anne- baba ve abla, tüm çocukların sesi olmak için adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtirken, olay sonrası A.M.Ö.'nün (18) tutuklandığı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de görülecek.

Olay, geçen 3 Mart'ta Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.M.Ö., yanında bulunan bıçakla Berkay Melikoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay Melikoğlu, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası A.M.Ö. ise tutuklandı.

BERKAY MELİKOĞLU'NUN AİLESİ ADALET İSTİYOR

Berkay Melikoğlu'nun ailesi, Turhal Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Berkay Melikoğlu'nun babası Enis, annesi Serap, ablası Işıl'ın yanı sıra avukatları Fatih Savaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berkay'ın ablası Işıl Melikoğlu konuşmasında, "Herkese bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben Işıl, 3 Mart 2025 tarihinde Turhal'da şerefsizce bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ablasıyım. Evet, 17 yaşında bir çocuk sebepsizce 18 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. Bugün burada Berkay'ın ve tüm çocuklarımızın sesi olmak için toplandık" dedi.

Ailenin avukatı Fatih Savaş ise "17 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesi için herhangi bir sebep toplumsal olarak aramıyor olmamız gerekir. Bir hukuk devleti olunması gereği bunun hiçbir mazereti kabul değil. Öncelikle toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. Berkay hepinizi tanıdığı üzere sporla ilgilenen bir çocuktu. Dosyaya dahil olduğumuzda mahallesinden birçok çocuk gelerek 'O bizim ağabeyimizdi. Kimsenin canını yaktığını şahidi olmadık. Ama onun sebepsiz yere canını aldılar' diye beyanda bulundular. Savcılık makamı iddianamesini düzenledi. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne dosyasını gönderdi. 31 Ekim'e duruşmamız verildi. Mahkemenin toplum nezdinde en ağır cezayı vereceğine inanıyoruz" dedi.