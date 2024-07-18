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Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde; orman işletme müdürü kazada yaşamını yitirdi (4)

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bergama'daki orman yangınında hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Dönertaş'a Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, orman teşkilatına ve millete sabır diledi.

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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