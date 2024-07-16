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Bergama'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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