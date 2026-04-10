Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 7'nci gününde

Mersin'in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan, Berdan Çayı'na atladıktan sonra kayboldu. Arama çalışmalarının 7. gününde, AFAD ve diğer ekipler 47 kilometrelik alanda arama yapıyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, milli eğitim müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 7'nci gününde de sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
