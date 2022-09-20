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Berber Atakan'ı öldüren müşterisi: Babamın mezarına küfretti, vurdum

Güncel Haberler

Adana'da berber Atakan Denizli'yi sokakta takip ederek tabancayla öldüren Özgür Tekin arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı öğrenilirken, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Tekin, tutuklandı.

Adana'da park motosikletine binen Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin'in silahlı saldırısına uğradı. Tekin'in tabancasından çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp, Denizli'nin yarasına tampon yaptı. Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Atakan Denizli'nin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.

TIRAŞ SIRASINDA TARTIŞMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin'i, arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin'in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizli Seyhan Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Halit:

bazılarının ağzı çok çok pistir iki laftan biri küfürdür sizi siz olun kimseye küfretmeyin bunun gibi basit küfürü kaldıramayan vardır başınız belaya girer

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Nazlı Muhip:

Kimse durduk yere insanın babasının mezarına küfür etmez. Yapılanı dogru bulmuyorum ama cinayete sebep arıyorsanız neden küfür etmiş buna da sebep bulun. Cok yazik.

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Qwe Qwe:

Türk gençliği beyinsizler ordusuna dönüşüyor maalesef. Nerde Çanakkale de vatan için namus için bayrak için savaşmış 15 yaşında genç şehitlerimiz. Nerde şimdiki nesil gençler. Ya hippi ya serseri ya tacizci ya katil ya tembel ya hain

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