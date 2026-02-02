Haberler

Külliye'deki Berat Kandili programı Kanal D'den canlı yayınlanacak

İslam aleminin önemli gecelerinden Berat Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek özel program, bu akşam 20.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler yer alacak.

Allah'ın rahmetine ve affına nail olma, güzelliklere kucak açıp Yaradan'a sığındığımız bu mübarek gecenin, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yatsı namazından sonra özel bir program düzenlenecek. Külliye'de bulunan Beştepe Millet Camii'nde Berat Gecesi Özel programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ile başlayacak. Ardından Ankara Beştepe Millet Camii'nden Mustafa Orhan, Ankara Beştepe Millet Camii Müezzini Ahmet Kuzu, Esenler Sondurak Camii'nden Hifzullah Doğru, Ankara Çankaya Kocatepe Camii'nden Mehmet Atıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVAT VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Berat Kandili Özel programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

KANAL D'DEN CANLI YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen Berat Gecesi Özel programı bu akşam 20.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
