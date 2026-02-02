Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ikramında bulunuldu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de 3000, Batman'daki Mehmet Emin Terece Camisi'nde 2000, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 2000 ve Bingöl'deki Medine Camisi'nde 1500 kişilik salep ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 81 ilde kandil dolayısıyla mevlit okutularak, çeşitli ikramlarda bulunulduğunu belirtti.

Kandil vesilesiyle bölge müdürlüklerine bağlı 4 ilde yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikramında bulunduklarını kaydeden Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.