Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Berat Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde ve Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te çeşitli programlar düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Saat Camisi'nde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Gostivar Müftülüğü işbirliğinde "Berat Kandili Özel Programı" yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da katıldığı program, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

TRT Türk'ten de canlı yayımlanan program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlahiler ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam eden program, duaların ardından sona erdi.

Berat Kandili vesilesiyle ülke genelindeki diğer camilerde de farklı programlar düzenlendi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ferhadiye Camisi'nde de kandil programı gerçekleştirildi.

Camiye gelenler kandil akşamını dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
